ボーイズグループBTSが、新たに再生回数8億回のミュージックビデオ（MV）を保有することとなった。BTSが2016年5月に発売したスペシャルアルバム『花様年華 Young Forever』の収録曲『Save ME』のMVが、2月1日午前2時2分頃、YouTubeでの再生回数8億回を突破した。【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？これにより『Save ME』は、BTSにとって10作目の「8億ビューMV」となった。発売から約9年9か月が経過したアルバムの収録曲である