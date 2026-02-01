楽天の荘司康誠投手（２５）が１日、ブルペン入りし、２２球を投じた。今季は「１５０投球回」を目標に掲げてキャンプを過ごす。２４年には右肘のクリーニング手術を行うなど、故障で本来のポテンシャルは十分に発揮できなかったが、今年は体調も万全。地面と接する足裏のケア方法を学ぶなど、体の細部まで気をつける意識の高さがうかがえた。キャンプ初日を終えた右腕は「これから実戦モードに入っていくにつれて出力を上げて