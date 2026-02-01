ＷＢＣ侍ジャパンに選出されている日本ハムの北山亘基投手（２６）がキャンプインの１日にブルペン入り。ＷＢＣ球を使い、直球、カーブ、スプリット、カットボール、スプリット、チェンジアップを計３５球投じた。「右バッターのインサイドのボールをどういう風に投げるかっていうところが、このオフかなり突き詰めていた部分だった。実際そこにいいボールが行った時と、高めに抜けた時の、悪い時のボールの抜け方も含めて、かな