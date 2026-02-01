楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝が春季キャンプ初日となる１日、ブルペン入り。４０球を投げ込んだ。最速１４３キロの直球に加えて、シュート、カットボール、縦のスライダー、スプリットなど７球種を披露。「ストライクゾーンがどれくらい狭くなっているかチェックしながら投げた」と、アマの審判との違いを確認。球を受けた伊志嶺ブルペン捕手は「外角から（ストライクゾーン）内に入れてきたり、そういう（