笠松からＪＲＡに転身した安藤光彰元騎手を父に持つ安藤洋一騎手（３６、大井・藤田輝）が１日、東京２Ｒでフロステリオンに騎乗して１３着。ＪＲＡでの初騎乗を果たした。叔父はアンカツこと安藤勝己元騎手。競馬一家で育ち、０９年にデビューした。２４年には自己最多となる６７勝を挙げており、南関東で存在感を示している注目のジョッキーだ。初めての東京競馬場に「広くて温かいな。乗っていて気持ちのいい場所です。返