高市総理は1日、「衆議院選挙の遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」などとして、党首討論を欠席しました。高市総理は1日、NHKの番組に出演し、各党の党首らと討論を行う予定でしたが、急きょ欠席し、田村憲久自民党政調会長代行が代わりに出演しました。高市総理の欠席の理由についてNHKは「自民党によると遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」と説明しています。その後、高市総理は自身のXを更新し、「ここ数日の遊説会場