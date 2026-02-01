2月1日の午前11時過ぎ、十日町市昭和町で除雪作業中の男性2人が流雪溝に流される事故がありました。流雪溝は流水を利用し、雪の塊を流して排雪するための施設です。警察と消防が捜索していますが、午後2時現在で発見できていません。