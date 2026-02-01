従来像を覆す攻撃的なカスタム仕様にも注目集まる！2026年1月15日、ホンダの中国合弁会社 広汽ホンダはコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを正式に発表しました。長年にわたり実用性の高さと扱いやすさで支持されてきたフィットですが、今回の改良ではデザイン面を中心に大きな変更が加えられ、これまでのイメージを塗り替える内容となっています。【画像】超カッコイイ！ これが「タイプR」!?なホンダ新型「