◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートルペースメーカーが外れる30キロを過ぎても先頭は20人近い大集団で展開された。吉田祐也（GMOインターネットグループ）、黒田朝日（青学大）、井上大仁（三菱重工）ら優勝候補の選手は順調にペースを刻んだ。大学生の溜池一太（中大）も健闘している