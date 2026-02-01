「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」芹沢あさひ役などで知られる声優の田中有紀(27)が1日、自身のXを更新。1月末をもって所属事務所「スタイルキューブ」を退所し、2月1日から「アスレーベン」に所属することを発表した。田中は所属事務所移籍を報告し、「在籍中は、温かいご指導をいただき、そして多くの学びをいただきました。いつも傍で力強く支えてくださったことがとても心強く、感謝の気持ちでいっぱい