『北斗の拳』などの漫画家・原哲夫氏が、2月1日までに自身の公式Xを通じ、確定申告をする様子を伝えた。【画像】原哲夫氏が確定申告 『北斗の拳』イラストを描く「武蔵野税務署にて原哲夫がスマホでの確定申告を体験させて頂き、その際に色紙を贈呈させて頂きました」と報告。「我がスマホ申告は一片の悔いなし!!」「お前はもうe-Taxしている!!」などの直筆イラストを添えた。ファンからは「原先生、色紙の描き込みすごい