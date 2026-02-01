プロ野球・巨人の春季キャンプが1日から始まり、2025年ドラフト1位の竹丸和幸投手と2位の田和廉投手がブルペン入りし、投球練習を行いました。竹丸投手は大城卓三選手を相手にワインドアップから投球を行い、田和投手は甲斐拓也選手のミットをめがけセットポジションから力強く投げ込みました。投球練習を終えると田和投手は杉内俊哉投手チーフコーチと話し込み、最後の1人になっても黙々と投球練習を続けていた竹丸投手は、内海哲