TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が1日、東京・上野東照宮で「節分祭“黒”福豆まき」に「一日巫女（みこ）」として出席した。今年は“前厄”といい、「平穏無事に過ごしたい」と願い、左手で黒豆をまいた。祭事の参加は、3年連続3度目。本紙が黒豆のオススメの食べ方をたずねると、「甘く煮たものも好きですが、そこにカットしたクリームチーズを混ぜて、クラッカーやパンの上に乗せて食べるとおいしいです！」とオシャレ