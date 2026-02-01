巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（浦和学院）が１日、背番号９９のユニホーム姿を初披露した。気温１２℃の中、半袖姿で登場。ベースランニングでは、今季から導入される「拡大ベース」の感覚を確かめた。ヤンキースの大砲アーロン・ジャッジに憧れる１８歳。高校通算３５本塁打の大砲候補は、本家と同じ背番号でプロ生活をスタートした。「『９９といえば藤井健翔』と言われるような選手になりたい」と意気込みを語ってい