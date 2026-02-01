ファーム中地区のハヤテは１日、ちゅ〜るスタジアムで春季キャンプの開始を迎え、球場で開催されていた「清水いはらフェス」では節分にちなんだ豆まきを行った。赤堀元之監督や首脳陣、選手たちが出席。新加入選手を代表して前阪神・野口恭佑外野手、今季主将に就任したチーム最年長３５歳の元ＤｅＮＡ・倉本寿彦内野手もあいさつを行った。野口は「壮大な富士山の麓、温かく自然豊かな静岡という新天地で野球を続けられること