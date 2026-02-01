◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）レースは定刻の正午にスタートし、終盤の勝負所に突入した。約３３キロでエチオピアのマスレシャ（２５）が飛び出し、青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）、日本歴代４位の２時間５分１６秒の自己ベストを持つ吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝