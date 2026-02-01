インディーゲームには、ゲームというより文学作品のような、奥深い味わいを与えてくれる作品が多い。『CASSETTE BOY/カセットボーイ』（以下、『カセットボーイ』）もそんな一作だろう。同作は、「私がみてないときに月はないというのか？」というアインシュタインの言葉と、量子力学に着想を得て作られた。面白そうなゲームだと注目していたところ、レビュー用Steamキーを提供いただけるという幸運に見舞われたので、このレビュー