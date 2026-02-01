旬の白菜。実は卵と組み合わせることで、ボリュームもある大満足のおかずになります。白菜と卵を使ったレシピをご紹介します。 ▼ご飯にぴったり！定番の甘辛煮 和食の定番の甘辛煮。卵でとじることでボリュームもアップします。ご飯に乗せて丼ぶりにしてもおすすめのレシピです。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ▼揚げ玉でボリュームアップ！ 食材の旨みをしっかりと吸い込んだ揚げ