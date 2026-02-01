ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２５）は１月３１日（現地時間２月１日）、シカゴ市内のシアターで開催されたファン感謝イベント「ソックスフェスト」に欠席したが、球団公式ＳＮＳでファンに特別ビデオメッセージを送った。村上は「ファンのみなさん、こんにちは。村上宗隆です。今年のファンフェスタには参加できませんが、スプリングトレーニング、そしてシカゴでの試合など、ファンの皆さんにお会いできるのを楽しみに