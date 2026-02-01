タレント・筧美和子が１日、自身のインスタグラムを更新。第１子の妊娠を発表した。筧は「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております。日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。筧は昨年に、かねて交際していた一般男性と結婚したことを発表していた。