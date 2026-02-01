人気グループ・ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの大倉忠義（４０）が１日、都内で初の著書「アイドル経営者」（２日発売、講談社）の発売記念会見を行った。アイドルと経営者の２つの視点から「現在のコミュニケーション」「次世代の育成」を語る一冊。「まさか自分が本を本屋さんに並べていただくことがあるんだと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔だった。本は「（昨年の）春先にお話を頂いて、年末まで直しをしていた