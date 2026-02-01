©ABCテレビ 博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。２月８日（日）の１時間スペシャルは、池袋からお届けする。１日の乗降者数が世界第３位という池袋駅周辺は、日本屈指のラーメン激戦区だ。今回スペシャルナレーターを務めるのは、前回の１時間スペシャル（高田馬場編）のゲスト、勝俣州和。芸能界随一のラ&