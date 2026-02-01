福島県いわき市平豊間の合磯海岸にキタオットセイがいるのが見つかり、同市の水族館「アクアマリンふくしま」が３１日に保護した。衰弱しており、同館で治療をしてから海に帰す。保護されたキタオットセイはメスの成獣で、体長約１メートル、体重約２０キロ。同館の獣医師によると、目立った外傷はないが、熱っぽく、感染症にかかっているとみられるという。同館で抗生剤の投与を受けており、順調に回復すれば２週間ほどで海に