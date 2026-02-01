5人組グループ・SUPER EIGHTの大倉忠義が2日、都内で行われた著書『アイドル経営者』（講談社）発売記念会見に登壇した。グループのメンバーであり、自らもジュニアのプロデュースなどを手掛ける会社の経営者でもある大倉。改めて両立について「難しいなと思います」と語り、後輩との接し方では試行錯誤していることも明かした。【写真】さわやか…『アイドル経営者』発売記念会見に出席した大倉忠義同著は、アイドルと経営者