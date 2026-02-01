2026年1月29日、香港メディア・香港01は「EV差別？」と題し、中国山西省の集合住宅で電気自動車（EV）の地下駐車場進入が一方的に禁止され、多額の費用で駐車枠を購入した住民と管理側が対立していると報じた。記事は、同省大同市の集合住宅に住む趙（ジャオ）さんが昨年12月、2012年に約10万元（現在のレートで約220万円）で購入した地下駐車場の利用を突如禁じられた事例を紹介。禁じられた理由は「潜在的なリスクを排除する」と