23日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の福岡ギラソールは、数量限定でホームゲームの招待チケットを配布することをクラブ公式サイトで発表した。 この配布はスポンサー各社および協力店舗にて行われるもので、飲食店やスポーツ店、自治体などさまざまな場所で配布される。 なお、「商品を購入した人」、「声かけをした人」など、配布条件は店舗により異なる場合があるため、各