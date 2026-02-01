SUPER EIGHTの大倉忠義（40）が1日、都内で自身初の著書「アイドル経営者」発売記念会見に登壇した。2日に講談社から発売される同作はアイドルとしてもエンターテインメントの世界で活動しつつ、新たに立ち上げた「後進育成」のための会社でのトップとして幅広く活動する大倉が、自らに課す「45のルール」をまとめた一冊。昨年春先から年末にかけた約8カ月間、スケジュールの合間を縫って執筆。「自分の言葉で表現させてもらった感