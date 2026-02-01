アーティストの川谷絵音（37）が1日に公式インスタグラムを更新し、所属するバンド「indigo la End」（インディゴ ラ エンド）と「礼賛」（らいさん）がSony Musicに移籍したことを発表。加えて自主レーベルを立ち上げたと伝えた。川谷は「Daphnis recordsという自主レーベルが立ち上がりまして、この箱で色々と新しいことをやっていきます」と2バンドの新しいアーティスト写真を添えて報告。「indigoも礼賛も武道館が終わり