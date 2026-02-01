大竹まこと（76）が1日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。レアアースの輸出規制などで日中関係がこじれている問題でコメントした。フォトレジストという半導体製造に欠かせない化学薬剤が世界市場で日本が約9割のシェアを占めていることで、阿川佐和子氏が「これを外交カードとして中国のレアアースに対抗して」と話すと元宮崎県知事の東国原英夫氏は「いや、外交カードでやりあっていると、損します