米国・ＷＷＥのＰＬＥ「ロイヤルランブル」（３１日＝日本時間１日、サウジアラビア・リヤド）で行われた３０人参加時間差入場バトルロイヤル・男子ロイヤルランブル戦は、?ＯＴＣ?ローマン・レインズ（４０）が１１年ぶり２度目の優勝を飾った。ロイヤルランブル戦の覇者は祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、米ラスベガス）で最高峰王座に挑戦できる。レインズは２０２４年の祭典でコーディ・ローデスに敗れ、統