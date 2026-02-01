10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年２月12日号『遺族が涙で訴えた！これが放置されれば悲劇がまた生まれる過労死ツアーバス運転手「１日17時間勤務で休日ナシ」』を取り上げる。’16年１月15日に長野県軽井沢町で発生、15名が亡くなる惨事となったスキーバス事故。事故原因として大型バスに不慣れな乗