マムシ除けで知られる津山市の福力荒神社で例大祭が開かれています。福力荒神社には朝から行列ができ、参拝客が「御浄砂」と呼ばれるお守りの砂を授かっていました。 御浄砂を家や田畑にまくと、マムシの被害に遭わないとされています。（参拝客）「御浄砂は１５個屋敷と田んぼと畑に。マムシがたくさん去年も出たので」 拝殿では神事が行われ、地元の小学生が巫女の姿で舞を奉納しました。参道には約100軒の屋