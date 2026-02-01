NECナイメヘン佐野航大が鮮やかなミドルシュート「これは岡山の至宝」オランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大は現地時間1月31日、エールディビジ第21節AZ戦に先発出場した。こぼれ球を左足のダイレクトで合わせる鮮やかなミドルシュートで今季3得点目を記録。その活躍にSNS上では「えぐいゴラッソ」「逆足でこれは化け物すぎる」と反響が沸き起こっている。2-1と1点リードで迎えた後半8分だった。左サイドからのクロスを相手選