巨人の宮崎春季キャンプが１日、スタートした。チーム最年長の田中将大投手（３７）は、投球練習を行った計１５投手の先陣を切って初日から一番乗りでブルペン入り。捕手を座らせて計５４球、フォームのバランスを確認しながら力強く腕を振った。ブルペン一番乗りについては「全然狙ってない」と笑ったが「感触はいいですよ。２月１日、現時点で本当にすごく良い感じで投げられていると思う」と充実の表情。移籍１年目だった１