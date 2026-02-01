◇NBAブルズ125ー118ヒート（2026年1月31日カセヤ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で第1Qから途中出場。今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。チームは接戦を制した。「本当にうれしい！」ブルズデビュー戦を終えて河村は笑顔を見せた。主力欠場で第1Qからチャンスが巡