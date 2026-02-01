TBSの特別番組『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』があす2日午後8時55分から放送される。【番組カット】“ビジュいいじゃん”ポーズをするM!LKその道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。第9弾となる今回は「KING OF 激アツ名曲」と題し、作詞家や作曲家、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるプロ190人が選ぶ、ニッポンが