「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手（２６）森下翔太外野手（２５）がフリー打撃で快音を連発させた。佐藤輝は４６スイング中８発。そのうち３連発も一度放つと、場内からは大きな拍手が送られた。森下は４１スイング中１０発と豪快なスイングを披露。２連発も放つなど、初日からいきなり規格外のパワーを見せつけた。佐藤輝は先乗り自主トレに参加せず、前日３１日に沖縄入り。同日に球団と今季の