ボートレース浜名湖の6日間開催「ヴィーナスシリーズ20戦」の1日、予選3日目。フライング、負傷で206日ぶりにレース復帰を果たした川井萌（24＝静岡）が、5Rを2コースから差し切って待望の復帰後初勝利を挙げた。レース後は「やっと1本獲れた。メチャホッとしました。うれしいです」と満面の笑み。「初日よりは良かったけど、まだ（レースに）慣れていません。2日目はスタートも遅れてしまったし…。明日は予選突破できるよ