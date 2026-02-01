〈《NHK『日曜討論』を欠席》高市早苗首相に「統一教会側がパーティー券購入」報道、「週刊文春」が入手していた「パー券リスト」〉から続く2月1日午前9時放送のNHK『日曜討論』を急遽欠席した高市早苗首相。自民党広報は前日夜にXアカウントで出演を告知していたが、放送開始後の午前9時9分に「高市総理は昨日の遊説中に腕を痛め、治療にあたるため、急遽出演ができなくなりました。お詫び申し上げます」と欠席の理由を説明する