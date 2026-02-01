元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が1日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演した。今回は、MCのお笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一と山内健司が、還暦を迎えた一茂を祝福する企画を実施。一茂のために濱家が本気でカレーを作る中、山内は「濱家は飲食が大好き。（副業で経営していた居酒屋は）10カ月でつぶれた。失敗を取り戻そうとしてる」と話した。濱家は「どうしてもやりたい。