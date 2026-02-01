ＤｅＮＡは１日、武田陸玖投手がインフルエンザに罹患したことを明らかにした。武田は２軍の嘉手納キャンプでのスタートとなっていたが、現在、沖縄県内の宿舎で療養中。合流はトレーナーと調整しながらの判断になるという。武田は今季３年目。投打の二刀流への挑戦を経て、昨季途中から投手に専念している。