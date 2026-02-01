ＤｅＮＡの２軍キャンプ（嘉手納）に参加しているサウスポー・武田陸玖が１日、インフルエンザに罹患したため、宿舎で療養することになった。球団が発表した。武田は昨季最終戦の１０月１日・ヤクルト戦（横浜）でプロ初登板。５―４の６回から１イニングを投げ、２安打１失点と同点に追いつかれたものの、直後に味方が勝ち越しに成功。思わぬ形でプロ初勝利が舞い込み、この時点で辞任を決断していた三浦前監督のリーグ戦最後