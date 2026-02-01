サブロー新監督率いるロッテの宮崎・都城キャンプが１日、スタートした。キャンプ初日のグラウンドでは、球団２８年ぶりとなる外国人でキャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手がナインにメッセージをおくった。「野球がうまい人が集まっているだけか、それとも野球がうまい人が集まって一つのチームになって勝つ集団になるか。そういう集団に、みなさんでなっていきましょう。レッツゴー。みなさんで力を合わせて頑張ってい