お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんが自身のインスタグラムと公式Xを更新。投稿した雪かきの様子が「まるで人類の進化のよう」と注目を集めています。 【写真を見る】【 バービー 】 「雪かきに向かうだけなのに人類の進化みたいになっちゃうのなぁぜなぁぜ？」雪かき姿が話題「今年一番笑った」など反響続々バービーさんはインスタグラムの投稿で、「サクッと雪かきしてくるから、ちゃあちゃん(娘)よろしくね