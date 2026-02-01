巨人２軍がキャンプイン初日の１日、今季から導入される「拡大ベース」を使用してベースランニングを行い選手が感覚を確認した。米大リーグでは２３年から使用。昨季までプロ野球で使用されていた１５インチ（約３８・１センチ）四方からメジャー仕様の１８インチ（約４５・７センチ）四方に拡大されることで、塁間の距離も狭まることになる。巨人は昨秋のキャンプで試験的に導入。吉川内野守備兼走塁コーチは「導入されれば盗