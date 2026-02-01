バルセロナにレンタル中のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドに呼び戻される可能性があるようだ。1月31日、イギリス紙『テレグラフ』が報じた。現在28歳のラッシュフォードは、7歳からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織に入団。2016年2月のトップチームデビュー後、公式戦通算426試合の出場で138ゴール79アシストを記録している。しかし、ルベン・アモリム前監督の構想か