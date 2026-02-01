5人組グループ・SUPER EIGHTの大倉忠義が1日、都内で行われた著書『アイドル経営者』（講談社）発売記念会見に登壇した。アイドルと経営者の2つの視点を持つ大倉が実践する「45のルール」をまとめた一冊となっており、メンバーの反応について「まだ…自分のことを書いていたりするのでメンバーに恥ずかしくて渡せていなくて。反応は聞けてないです」と苦笑した。【写真】大倉忠義、経営者ポーズをお願いされ照れ笑い同緒のなか