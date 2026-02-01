【モデルプレス＝2026/02/01】元SKE48の須田亜香里が1月31日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスの衣装姿を公開した。【写真】34歳元アイドル「引き締まってて綺麗」ほっそりウエストのぞく衣装姿◆須田亜香里、ショート丈トップスでウエストチラリ須田は「ここ最近の衣装はもふもふしてたり、耳がついてたり、真っ白だったり」とコメントし、耳がついたフーディーや、全身白のロングワンピース姿などの衣装ショットを複