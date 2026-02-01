【モデルプレス＝2026/02/01】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式SNSおよび公式サイトにて、練習生が一挙公開された。1日12時には練習生候補38人が公開され、あわせて101人の練習生を決定する 「101 PASS」を、2月2日12時より実施することがわかった。【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット◆「PROD