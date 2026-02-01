メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市丹生川町の観光名所飛騨大鍾乳洞では「氷の渓谷」が見ごろを迎えています。 山の斜面に谷川の水を吹きつけ寒さを利用して作った氷の渓谷は飛騨大鍾乳洞では冬の観光の目玉として毎年訪れた人を楽しませています。 年末の暖かさが心配されましたが、先月の度重なる寒波で徐々に氷が大きくなり見ごろを迎えています。 幅200mに渡り高さ30mの氷の柱が青白く幻想的な世界を演出し